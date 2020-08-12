Пашаев объявил, что будет жаловаться президенту по делу Ефремова

Защита Михаила Ефремова намерена подать жалобу президенту и руководителям силовых органов. Все дело в том, что медицинские учреждения якобы не хотят проводить экспертизы по делу актера. Такое заявление сделал адвокат Эльман Пашаев.

«Вынужден обратиться к президенту России, [главе СК РФ Александру] Бастрыкину, [главе МВД РФ Владимиру] Колокольцеву, [генеральному прокурору Игорю] Краснову, в том числе через вас, журналистов, сегодня это также будет сделано официально», — сказал Пашаев. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ни одно лечебное учреждение не работает со стороной Ефремова. По его словам, там только слышат фамилию артиста и сразу отказываются проводить экспертизы. Они нужны, чтобы в суде показать в качестве доказательства.

Сам актер сейчас находится в Боткинской больнице Москвы. Туда его госпитализировали 11 августа прямо из зала суда. Врачи вынесли ему предварительный диагноз — «инсульт». Сначала актер оказался в реанимации. Медики смогли стабилизировать его состояние и 12 августа перевели в обычную палату.

Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Будучи нетрезвым, он врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Последний от полученных травм скончался в больнице. На Ефремова завели уголовное дело. Судебный процесс в его отношении начался в августе.