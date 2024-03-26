Общество 26 марта 2024, 15:35 Бортников не исключил расширения круга фигурантов по Crocus City Hall Бортников: круг выявленных пособников по Crocus City Hall станет больше РИА «Новости»

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Следствие активно работает с задержанными подозреваемыми по теракту в концертном зале Crocus City Hall, фигурантов по делу станет больше. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал директор ФСБ Александр Бортников.

«Сейчас с 11 задержанными по теракту следствие активно работает, но круг выявленных пособников будет больше», — заявил он.

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Бортников отметил, что на Украине после совершенного акта террористов ждали как героев.

«Бандиты планировали уйти за государственную границу, на территорию Украины. Согласно оперативной информации, их там ждали», — подчеркнул директор ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов для Вооруженных сил России является законной целью. Фразой «все впереди» он ответил на вопрос, почему преступники еще живы.

Кроме того, директор ФСБ предупреждал о сохранении террористической опасности в России.