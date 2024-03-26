Мир 26 марта 2024, 15:37 Глава ФСБ назвал Буданова законной целью для России Бортников: глава ГУР Украины Буданов — законная цель для России РИА «Новости»

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов является законной целью для России. Об этом в беседе с Life заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Все, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», — подчеркнул он.

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В ответ на уточняющий вопрос, почему Буданов и другие преступники еще живы, Бортников заметил: «Все еще впереди».

В марте 2023 года СК сообщил о заочном предъявлении обвинений в совершении терактов на территории России представителям высшего военного руководства Украины — Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Сергею Бурденюку.

В апреле того же года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Буданова по обвинению в организации терактов в России. В суде уточнили, что он объявлен в международный розыск.

В конце декабря в России обвинили Буданова в 104 преступлениях, в том числе совершении теракта. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца.