«Борщ и котлеты будут при мне»: Памфилова объяснила суть голосования по поправкам в Конституцию на примере обеда

Перед принятием поправок в Конституцию происходит общее голосование. За каждый документ отдельно нельзя проголосовать, как нельзя и не брать винегрет, заказывая комплексный обед.

Глава ЦИК Элла Памфилова, выступая на Общероссийском электоральном медиафоруме объяснила, что отдельные голосования невозможны, потому что поправок слишком много.

«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», — цитирует ее РИА «Новости».

После этих слов Памфилову спросили, что делать, если нравятся все предложенные поправки, кроме одной. При этом ситуацию сравнили с комплексным обедом, когда одно из блюд есть не хочется.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — объяснила глава ЦИК.

Она добавила, что каждый человек сможет изучить документы и решить, хочет ли он, чтобы такой пакет приняли.

Президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту о Конституции 2 марта. Теперь его должны рассмотреть депутаты во втором чтении, а 22 апреля россияне смогут проголосовать за изменения. День голосования будет выходным.