ЦИК объяснил, как потратит выделенные на общероссийское голосование деньги

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Для его подготовки и проведения Центральная избирательная комиссия разделила выделенные ей 14,8 миллиарда рублей. Большую часть средств направят на зарплату работников участковых комиссий. В среднем каждый из них получит по 10 тысяч рублей за месяц работы.

Как сообщил «Интерфакс», сегодня Центризбирком принял два постановления по распределению денег для подготовки и проведения общероссийского голосования. Основная часть средств — 14,6 миллиарда рублей — поступит в региональные избиркомы. Средства в субъекты поступят не позднее 6 марта.

110,3 миллиона рублей получат российские консульства и военные части, расположенные за рубежом. Оставшиеся деньги — 80,2 миллиона рублей — пойдут на оплату работы Центральной избирательной комиссии.

Во втором постановлении говорится об оплате труда работников избиркомов во время голосования. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, деньги члены комиссий получают своем небольшие. Ставка часа работы составляет 37 рублей. Ее увеличивают на районный коэффициент.

Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что в среднем член избиркомов в регионе за месяц работы получает 10 тысяч рублей.

«У нас почти под миллион членов избирательных комиссий. За 30 дней тяжелейшей работы в среднем это где-то выходит около 10 тысяч рублей. Большая часть бюджета, которая нам выделяется, идет именно на это», — сказала она.

За две недели до проведения общероссийского голосования рассказывать гражданам о предстоящем волеизъявлении будут волонтеры. Они будут работать на вокзалах, аэропортах, парках и торговых центрах. Соглашение о привлечении агитаторов подписали председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и Ассоциация волонтерских центров.