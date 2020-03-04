Проект о поправках в Конституцию рекомендовали принять во втором чтении

Депутаты рассмотрели поправки в Конституцию, которые внес Путин. Комитет ГД рекомендовал нижней палате принять законопроект во втором чтении.

«Да, комитет рекомендовал принять [во втором чтении]», — цитирует ТАСС главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Комитет провел заседание, где рассмотрел поправки в Конституцию, поступившие от президента России Владимира Путина. Всего члены комитета изучили 890 поправок, из которых 87 рассмотрели на заключительном собрании.

Президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту о Конституции 2 марта. Документ главы государства занял 24 листа. Теперь его должны рассмотреть депутаты на втором чтении, а 22 апреля россияне смогут проголосовать за изменения.

Как рассказала замдиректора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина, после принятия поправок текст Конституции появится в собрании законодательства России. Публикация займет около полутора или двух недель. До этого новый вариант документа будет доступен в электронном виде.