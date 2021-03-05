Стали известны подробности ухода Ельцина с поста президента

Борис Ельцин ушел в отставку из-за потери поддержки народа. Подробности ухода первого президента России рассказал в интервью «Ленте.ру» политтехнолог Глеб Павловский.

«Эта идея из моего сценария выборов. Я его докладывал в присутствии Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят и реализован. Хотя Борис Николаевич, конечно, не торопился уходить. Но, увидев результаты думских выборов, успокоился и согласился на эту последнюю часть плана. Но уговаривал его, конечно, не я», — рассказал он.

Павловский рассказал, что народ не поддерживал Ельцина во время его второго срока. Путч, по его словам, они ждали каждый месяц.

«Отчасти по вине Бориса Николаевича, который держал армию и спецслужбы в каком-то смысле вне государства, в стороне», — сказал политтехнолог.

Он также отметил, что кандидатуру преемника Ельцин выбирал сам.

Во время новогоднего обращения 31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин объявил об отставке. Исполняющим обязанности главы государства назначили Владимира Путина, который на тот момент был премьер-министром.