Первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину в 2021 году исполнилось бы 90 лет. В истории нашей страны он стал неоднозначной, но важной фигурой. При этом Ельцин оставался человеком, а к концу жизни из народного героя стал для многих врагом номер один.

Августовский путч

В августе 1991-го президент РСФСР Борис Ельцин стал участником так называемого путча. Именно он был главной движущей силой второго государственного переворота XX века.

Одна из знаковых фотографий того времени: Ельцин на танке перед Белым домом. Часто его сравнивают с Лениным на броневике, обращавшимся к пролетариям. Президент крупнейшей республики в составе Советского Союза зачитывал обращение к гражданам России, где называл действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».

Источник фото: РИА «Новости»

В результате воззваний к тысячам собравшихся перед правительством свершился настоящий переворот, СССР перестал существовать. После ареста политического и военного руководства СССР, роспуска ЦК КПСС и отказа Михаила Горбачева от власти началась история новой России.

Встреча с королевой

В 1994 году королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз приехала с официальным визитом в Россию. Эта встреча была очень важна, потому что с революции отношения России (СССР) с Великобританией складывались холодно — убитый Николай II был кузеном английского принца Георга V. Ельцин говорил, что для России этот визит является высшим признанием того, что наша страна находится на пути к демократии.

Источник фото: РИА «Новости»/Дмитрий Донской

От рукопожатия президента Ельцина при встрече в Москве королева смогла увернуться, однако без эксцессов не обошлось. Российская верхушка власти оказалась не готова к встрече с британским монархом и особым требованиям обращения: по протоколу к королевской особе нельзя прикасаться.

Личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской рассказывал — конфуз возник из-за того, что российские министры не знали тонкостей этикета, а объяснений британских подданных не поняли.

«Следующим за ним (старшим конюшим королевы, показавшим, как подобает прощаться с монаршей особой) объявили министра обороны Павла Грачева. У Паши не рука, а огромная грабля. Он берет ручку Ее Величества и такого петуха ей всаживает! Бабуля чуть не улетела! Вслед за ним Пал Палыч Бородин — то же самое. Елизавете в итоге отшибли все руки», — вспоминал он.

Любимый собеседник

А вот отношения с американским президентом Биллом Клинтоном складывались куда более интенсивно. За семь лет главы государств успели встретиться 18 раз и 56 раз переговорить по телефону. Первая встреча президентов состоялась в 1993 году в Ванкувере.

На российско-американские отношения возлагались большие надежды. Билл Клинтон, как следует из рассекреченных стенограмм переговоров, ставил на то, что работа с Борисом Ельциным поможет закончить холодную войну и наладить взаимовыгодные мирные отношения.

Источник фото: РИА «Новости»/Дмитрий Донской

Перед вторыми выборами (1996 года) Борис Ельцин позвонил американскому президенту и попросил денег, чтобы «платить зарплаты и пенсии». Экономическая ситуация в стране вела к тому, что депутат от Коммунистической партии Геннадий Зюганов мог обыграть действующего президента. США не устраивало такое развитие событий, Ельцин был уверен, что если он проиграет, это будет концом любых реформ в России.

«У меня есть просьба. Теперь <…> открывается возможность увеличить инвестиции в Россию. Я буду работать с лидерами американского бизнеса и финансовыми сообществами, но мне нужна твоя поддержка, <…> чтобы побудить их инвестировать в России в больших масштабах», — говорил Ельцин в ответ на поздравления Клинтона с победой на выборах.

Власть с человеческим лицом

При этом Ельцин оставался человеком. Его личный фотограф Дмитрий Донской вспоминал, что президент продолжал жить обычной жизнью, проводить время с семьей, играть в теннис, выходить в народ. Донскому иногда казалось, что он не личный фотограф Ельцина, а их с супругой семейный фотограф. Она рассказывал, что и жена Ельцина Наина, и его младшая дочь Татьяна Дьяченко помогали ему ловить нужные кадры.

«Я [Наине Ельциной] говорил: „Мне надо снять Бориса Николаевича домашним, в комнатных тапочках“. Она меня в кусты спрятала и чуть позже спускается с ним по лестнице к морю. Он в тапочках, как мне и надо. Они сели на лавку, Наина ему что-то начала рассказывать. Борис Николаевич — хохотать», — вспоминал он.

Танцы на выборах

Фотография танцующего Ельцина известна всему миру. Снимок был сделан в июне 1996 года в Ростове-на-Дону в ходе предвыборной поездки главы государства по стране. Причем уже во время громкой кампании «Голосуй или проиграешь» Ельцин был тяжело болен. Любая информация о его здоровье тщательно скрывалась, но слухи все равно ходили.

На одном из концертов в поддержку действующего президента Ельцин начал танцевать вместе с артистами. Сомнения насчет его состояния это развеяло, но самому президенту обошлось дорого. Спустя годы он рассказал, что у него случился инфаркт — четвертый — прямо на сцене, но сам он, «конечно, не подал вида».

За этот снимок фотограф Associated Press Александр Земляниченко получил вторую в своей карьере Пулитцеровскую премию. А Борис Ельцин выиграл свои вторые президентские выборы.

«Страдающий» Ельцин

Одну из самых запоминающихся и, пожалуй, самых известных во всем мире фотографий Бориса Ельцина сделал Дмитрий Донской в Чечне в августе 1996 года. На ней президент России прикладывает руку к лицу, закрывая ей глаза, перед ним спиной к объективу стоят солдаты. В этот день Ельцин специально прилетал в Грозный, чтобы подписать указ о выводе войск из региона.

На протяжении двух лет в Чечне шла гражданская война. Она началась после того, как в 1994 году Борис Ельцин принял решение ввести войска в Чечню для урегулирования конфликта. В учебниках истории события 1994–1996 годов в регионе называют Первой чеченской кампанией. По официальным данным, в этом конфликте погибли 5732 военных российской стороны, почти 18 тысяч были ранены.

Однако настоящая история снимка оказалась куда более прозаичной. Дмитрий Донской рассказывал, что во время встречи президента с военными сам он забрался с фотоаппаратом на танк. В какой-то момент заметил, что на лбу у Ельцина сидит комар, и стал ждать.

«Замечаю, у Деда (так между собой называли Ельцина его приближенные — прим. ред.) здоровенный комар сидит на лице. Аж задница трясется, так кровь пьет. Дед не реагирует. Когда ж, думаю, хлопнет по нему? Тут тень пошла от руки — я сразу жму!» — рассказал он изданию «Спорт-Экспресс».

Так что никакого отношения к эмоциям Ельцина жест на фотографии не имел. Тем не менее Донской по совету своего начальства отправил этот снимок на конкурс компании Canon, где получил за него медаль и 11 тысяч долларов.

Преемник

В канун нового 2000 года Борис Ельцин объявил, что больше не может руководить страной. На свое место он предложил преемника Владимира Путина. Уже его обращение перед боем курантов будет слушать Россия, входя в XXI век.

Сам Ельцин простился со страной знаменитыми словами: «Я устал, я ухожу». На фотографии Борис Ельцин покидает Кремль, уже передав полномочия Путину.

Последнее фото

Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года в московской ЦКБ от остановки сердца. Первый президент России пережил как минимум пять инфарктов и операцию на сердце. Вскрытие по желанию семьи не проводилось.

Прощание родных и близких с Ельциным проходило в ночь на 25 апреля в храме Христа Спасителя, прийти могли все желающие, очередь к церкви и гробу стояла день и ночь. Приезжал и Путин, поэтому охрана была особенно сильной.

Источник фото: РИА «Новости»/Михаил Климентьев

По рассказам очевидцев, попрощаться с первым президентом России пришли тысячи. «Еще до полудня свободный доступ в храм был прекращен. Здесь, у тела Бориса Ельцина, постояла делегация московского правительства, потом губернаторы российских регионов. В храме, казавшемся мне до сих пор огромным, оказалось не так много места», — писал специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

Похороны на Новодевичьем кладбище были не менее многолюдными и пышными.

***

Борис Ельцин остался в памяти россиян неоднозначной фигурой. Одни боготворили его и называли «победителем коммунизма», «отцом демократии», видели в нем открывателя новой России. Другие навсегда запомнили его как любителя выпить и виновника развала страны, кризиса и чеченских войн. Однако близко знавшие первого президента России насчет его оценки не сомневаются.

«Этот человек жил сердцем, он все через сердце пропускал, все проблемы страны и народа. Человеком был очень добрым. И эта доброта была не для показухи. Уже за это его можно уважать и вспоминать добрым словом», — вспоминал Дмитрий Донской.