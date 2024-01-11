Общество 11 января 2024, 18:03 Экс-журналиста «Эха Москвы» Плющева оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Суд оштрафовал Плющева на 45 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента РИА «Новости»

Читать 360tv в

Блогера и бывшего журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева* оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Плющев А.В.* привлечен к административной ответственности по части четвертой статьи 19.34 КоАП РФ („Нарушение порядка деятельности иностранного агента“)», — сообщили в пресс-службе суда.

Реклама

Плющева* признали иноагентом в октябре 2022 года и уже неоднократно штрафовали за непредоставление отчетности в уполномоченный орган и отсутствие маркировки.

Ранее ведущую «Живого гвоздя» Лизу Лазерсон отстранили от работы из-за шутки об убийстве еврейских младенцев. В своем Telegram-канале она заявила, что ее не так поняли.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.