Знаменитости 29 декабря 2023, 05:49 Артисты-иноагенты столкнулись с трудностями при организации новогодних корпоративов «Известия»: артисты-иноагенты испытывают трудности с новогодними выступлениями Freepik

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Знаменитости, которые уехали из России или были признаны Минюстом РФ иностранными агентами, испытывают трудности с заработком на новогодних выступлениях. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на неназванного организатора праздничных мероприятий.

По его словам, таким артистам трудно участвовать в корпоративах, потому что выступать они могут только в условиях строгой конфиденциальности. Также россияне начали возвращаться в Россию или посещать другие страны, поэтому спрос на творчество русских певцов за рубежом упал.

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Только небольшая часть знаменитостей пытается зарабатывать в других государствах для русскоязычной аудитории. При этом большинство концертов переносят или отменяют из-за низкой посещаемости.

«Среди артистов, которые продолжают с февраля 2022 года по нынешнее время давать точечные выступления в странах, куда переехали россияне, — „Кровосток“, Anacondaz, „СБПЧ“», — заявил анонимный источник газеты.

Еще в декабре 2022 года музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшие из России звезды не боятся повышенных налогов на свою деятельность, ведь они уже потеряли самое главное. Зрители разочаровались в кумирах, которые оставили родину в непростое время.