Большинство самозанятых в России заявили о переработках

Более 40% самозанятых в России работают более восьми часов в сутки. Опрос онлайн-сервиса услуг YouDo.com и Бизнес-платформы ОНФ среди исполнителей сервиса показал, что у большинства график не нормирован.

«Опрос показал, что 42% работают более восьми часов в сутки, и их рабочий день не нормирован. При этом у 34% рабочий день занимает менее восьми часов в сутки, и лишь 24% самозанятых работают традиционные восемь часов в день», — показало исследование, результаты которого оказались в распоряжении ТАСС.

Участники опроса отметили плюсы самозанятости — около 79% сами выбирают, во сколько начнется их рабочий день.

Отдыхают самозанятые тоже по-разному. Около 39% посвящают себе несколько дней в неделю, около 25% делают выходными субботу и воскресенье, а 20% работающих на себя отдыхают всего несколько дней в месяц. Несколько раз в год могут позволить себе взять выходной 3% самозанятых, а 13% вовсе не отдыхают.

Сооснователь и руководитель Бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей отметил, что причины переработок и ненормированного графика рабочего дня — основная работа. Они оформили самозанятость из-за подработки. Эксперт отметил, что большинство работающих на себя (85%) позволяют во время рабочего дня заниматься личными делами.

«Таким образом, реальное рабочее время остается у всех примерно одинаковым», — добавил он.