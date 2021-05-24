Часть ограничений предложили снять с самозанятых

В России предложили снять с самозанятых ряд ограничений. Им могут разрешить платить взносы в Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.

В аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова также предложили разрешить продавать самозанятым товары, подлежащие маркировке, перепродавать товары, заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров, багажа легковым такси. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на материалы, подготовленные к ежегодному докладу Титова президенту России общественным омбудсменом по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Мариной Блудян.

«Самозанятые — это социальный эксперимент, так и не надо искусственно урезать его возможности. ФНС придумала для самозанятых фантастический сервис. Очень удобный, легкий и комфортный. Чтобы вывести из тени еще несколько миллионов человек, надо всего лишь не перегибать палку с контролем и ограничениями», — отметила Блудян.

Однако партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что ограничения для самозанятых установлены не просто так, они защищают потребителя. Большая часть предложений аппарата Титова связана с определенными рисками для клиентов. Привлечь самозанятого за причинение вреда здоровью будет сложнее, чем индивидуального предпринимателя.