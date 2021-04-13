Самозанятые столкнулись с проблемами в судах из-за недостатка практики

Российским судам не хватает опыта по ведению дел самозанятых, отчего начали возникать проблемы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Как пишет издание, организация отправила первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой проанализировать ситуацию и решить вопрос.

В ОНФ изучили акты судов и обратили внимание, что обсуждение тонкостей самозанятости в Сети надзорные органы могут трактовать как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов. В одном из таких дел прокурор потребовал закрыть сайт, на котором пользователи делились своими соображениями по статусу самозанятого.

«Иногда надзорные органы следят за исполнением законодательства с большей степенью строгости, чем та, которую готов поддержать суд», — говорится в письме Белоусову.

По данным газеты, некоторые самозанятые потеряли доход во время пандемии коронавируса, однако в суде это обстоятельство не признавали весомым для каких-либо уступок и шагов навстречу. Предложение ОНФ уже рассмотрели в Минэкономразвития России.

«Совместно с коллегами из ОНФ, органами власти и другими площадками, представляющими интересы бизнеса и самозанятых, мы проведем работу и направим предложения в Минюст России, чтобы устранить эти замечания», — заявила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Ранее аналитики подсчитали, что в 2020 году число самозанятых россиян увеличилось сразу в несколько раз. Соотечественники стали больше работать на себя в сфере продаж контента, предлагать консультации и услуги красоты.