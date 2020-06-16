Более 750 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по Конституции

Более 750 тысяч жителей Москвы подали заявки на электронное голосование по изменению Конституции. Записаться можно будет до 21 июня.

«Заявку на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подал уже 754 081 москвич. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Подать заявку на участие в электронном голосовании может любой житель Москвы с постоянной регистрацией в столице. Для этого нужно заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эти данные сверят со сведениями из централизованной базы. Голосовать электронно смогут только те, кто успешно прошел проверку.

Электронное голосование по Конституции начнется в 10:00 25 июня и продлится до 20:00 30 июня. 1 июля проголосовать онлайн будет нельзя.

Пользователям нужно будет авторизоваться на платформе с помощью учетных записей mos.ru или gosuslugi.ru и открыть страницу электронного бюллетеня. Если участник голосования одобряет изменение Конституции, ему нужно будет поставить галочку напротив поля «Да». Если не одобряет — напротив «Нет».

Те, кто уже подал заявки на онлайн-голосование, могут принять участие в тестировании системы 18 и 19 июня. Москвичам предложат ответить на вопрос, что сейчас важнее для города — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.

Голосование по изменению Конституции пройдет неделю с 25 июня. 1 июля станет основным днем, его объявили выходным.