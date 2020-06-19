Электронное голосование по поправкам успешно протестировали

В Москве и Нижегородской области завершилось тестирование системы электронного голосования. Оно прошло успешно — серьезных технических проблем не выявлено.

Как сообщает «РИА Новости», в тестировании участвовали десятки тысяч москвичей. Чтобы оценить работу системы они должны были ответить на вопрос, что важнее для Москвы — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.

Тест-опрос проходил на онлайн-платформе 2020og.ru с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно было иметь аккаунт на портале от mos.ru или gosuslugi.ru.

Жители Москвы и Нижнего Новгорода смогут проголосовать за поправки в Конституции удаленно. Свой голос можно будет отдать с 25 по 30 июня на платформе 2020og.ru. Зарегистрироваться на удаленное голосование нужно до 21 июня. Ранее «360» рассказывал как безопасно проголосовать и не попасться на уловки мошенников.