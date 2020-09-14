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    14 сентября 2020, 11:41

    Больше 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

    Юлия Булыгина

    В России выявили 5509 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии к 14 сентября их число выросло до 1 068 320.
    Больше 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

    За сутки скончались 57 пациентов с коронавирусом. Число летальных исходов стало 18 635.

    Выздоровели 2475 пациентов с подтвержденным COVID-19. С начала пандемии удалось поправиться 878 700 россиянам.

    Пандемия коронавируса началась в конце прошлого года. Всего в мире число случаев превысило 29 миллионов. Наиболее пострадавшими странами являются США, Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте среди всех стран по числу выявленных случаев коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 13 сентября в мире заразились новой коронавирусной инфекцией 307,9 тысячи человек, это рекордный суточный прирост.

    В России за год сделали уже более 40,6 миллиона тестов на выявление коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением вируса в стране стабильной.

    Пока что единственной зарегистрированной вакциной от коронавируса является российский «Спутник V». Ее первые партии уже разослали по регионам для проведения последней фазы тестирования.

    Новости SMI.FM