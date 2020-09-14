Зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 13 сентября в мире заразилось новой коронавирусной инфекцией 307,9 тысяч человек. Лидером стала Индия, где за сутки заболели 94,3 тысячи пациентов. Россия заняла в списке десятое место.

Данные были опубликованы на сайте организации. Это рекордный суточный прирост с 6 сентября. Последний максимум составлял 304,6 тысячи человек.

Второе и третье место в рейтинге заняли США (45,5 тысяч) и Бразилия (43,7 тысяч). В России за 24 часа выявили 5,4 тысячи заболевших.

С начала пандемии были инфицированы 28,6 миллиона человек. Примерно четверть находится в США (6,5 миллионов), затем следуют Индия (4,7 миллионов) и Бразилия (4,3 миллиона). Эти же страны лидируют в списке наибольшего количества смертей — 193,9 тысячи, 78,5 тысяч и 131,2 тысячи человек соответственно.

Россия (18,5 тысяч) по числу умерших с начала пандемии занимает 12-е место в списке. Заразились COVID-19 более миллиона россиян, обеспечив стране четвертое место в соответствующем рейтинге.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко признал, что в некоторых регионах есть изменения по числу пациентов, но в целом в стране ситуация с заболеваемостью стабильная.