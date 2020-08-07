Коронавирус в России и мире. Главное на 7 августа

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 19 миллионов. Жертвами инфекции стали 713 845 человек. Россия зафиксировала 871 894 случаев СОVID-19. Суточный прирост составил 5267.

В России

Всего на территории РФ за время эпидемии скончались 14 606 человек (+116 за сутки). При этом побороть вирус смогли 676 357 россиян.

В Москве умерли еще 12 пациентов с COVID-19. Подмосковье, несмотря на небольшой прирост заболевших (+159 за сутки), продлило режим самоизоляции для пожилых и тех людей, у кого есть хронические заболевания. Ограничения будут действовать до 23 августа.

Тем временем Крым сообщил о рекордном количестве заболевших. За сутки коронавирусом заразились 39 человек. Это самый большой суточный показатель региона с начала года. Глава полуострова Сергей Аксенов в связи с этим попросил строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

Также масочный режим ужесточили и в Сочи. Такое решение приняли из-за большого наплыва туристов. Мэр города Алексей Копайгородский рассказал, что туда приехали 210 тысяч людей из других регионов.

При этом послабления сделали в Санкт-Петербурге. Там с 8 августа на улицах можно будет опять проводить культурные и спортивные мероприятия. Также открываются парки аттракционов. Заполняемость в них не должна превышать 50%.

Россияне в скором времени смогут отправиться на отдых в Абхазию. Россия возобновляет железнодорожное сообщение с этой страной уже 7 августа. Первый поезд из Москвы прибудет туда 9 августа. Абхазия стала первым государством, с которым РФ возобновила железнодорожное сообщение.

ФМБА России запатентовало российский препарат для лечения COVID-19. Речь идет о «Лейтрагине». Его массовое производство начнется после того, как завершатся клинические испытания и лекарство зарегистрируют в Минздраве.

В мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что в мире уже более 18,6 миллиона инфицированных. При этом свыше 702 тысяч умерли. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заразились 19 025 580 человек. Жертвами вируса стали 713 845.

Больше всего случаев по-прежнему в США. Там коронавирус подтвердился у 4 882 433 американцев. При этом умер 160 091. Глава государства Дональд Трамп заявил, что выпуск вакцины от коронавирусной инфекции может начаться еще до президентских выборов 3 ноября.

На втором месте по числу заболевших — Бразилия (2 912 212), на третьем — Индия (1 964 536). В пятерку также вошли Россия и ЮАР (538 184). ВОЗ сообщила что шесть вакцин находятся на стадии клинических испытаний.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что его специально заразили коронавирусом.

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Как написал РБК, на фрегате «Гетман Сагайдачный» ВМС Украины у моряка зафиксировали коронавирус. Его госпитализировали. После этого всех остальных людей, находящихся на корабле, поместили на карантин. Им сделали тесты на СOVID-19.