Госдеп разрешил гражданам США ездить за границу

6 августа Госдеп отменил ограничения для американцев на выезд из страны, которое действовало с марта 2020 годаа из-за пандемии коронавируса.

Рекомендация действовала с 19 марта. Жителей США просили не покидать территорию страны, избегать международных поездок. Находящимся за границей американцам власти рекомендовали остаться там на неопределенный срок.

«Госдепартамент возвращается к нашей предыдущей системе рекомендаций по поездкам для конкретных стран», — сказано в сообщении ведомства.

По данным РИА «Новости», в системе Госдепа были предусмотрены четыре уровня. Действовавшее предупреждение соответствовало последнему — четвертому — уровню.