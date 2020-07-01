Больше 200 тысяч человек проголосовали по Конституции досрочно

Около 205 тысяч человек проголосовали по Конституции досрочно. Это право есть у жителей отдаленных районов и экипажей судов.

«Всего в труднодоступных и отдаленных местностях участие в голосовании приняли около 205 тысяч человек… эта цифра еще уточняется», — объявил член Центризбиркома Сиябшах Шапиев, его цитирует РИА «Новости».

По словам Шапиева, чаще всего досрочно голосовали те, кто работает в охотничьих хозяйствах, оленеводческих звеньях, газовых и нефтяных производствах, вахтовики, геологи и строители.

Чтобы доставить таким работникам бюллетени и урны для голосования, к ним приезжали на вертолетах, лодках, вездеходах, тракторах, животных.

Согласно порядку проведения общероссийского голосования, жители отдаленных и труднодоступных районов, сотрудники морских судов и полярных станций могут проголосовать досрочно. Для них голосование началось за 20 дней до основной даты, которой в России выбрано 1 июля.

Для остальных голосование по Конституции проходит с 25 июня. В 20:00 1 июля избирательные участки закроются, голосование закончится.