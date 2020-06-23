Около 2000 человек проголосовали досрочно по поправкам в Конституцию за границей

На заседании комиссии Памфилова заявила, что две тысячи россиян, которые находятся за границей, смогли проголосовать по поправкам в Конституцию.

«Досрочно за рубежом проголосовали около двух тысяч человек. Да, сейчас такая ситуация, сейчас нет такой мобильности, народ в отпуска практически не ездит, самолеты еще не летают, но наших граждан много за рубежом по разным обстоятельствам, и мы тоже уделили этому соответствующее внимание», — объяснила Памфилова. Она также рассказала, что создано 254 участка в 144 странах.

Председатель комиссии рассказала, что с 5 по 21 июня принято свыше 3,7 миллиона заявок на голосование через «Мобильный избиратель».

«21 июня завершился период приема заявлений о голосовании по месту нахождения. По итогам в списки участников голосования по месту нахождения включено 3 767 293 человека», — объяснила Памфилова.

Кроме этого, она напомнила, что после того, как человек подает заявление на голосование по месту нахождения, он автоматически исключается из списка голосующих по месту регистрации.

Ранее «360» подготовил подробную видеоинструкцию о том, как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.