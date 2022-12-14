Эксклюзив 14 декабря 2022, 20:31 «Большая утрата». Сын погибшего под Томском врача назвал его лучшим в своем деле Сын погибшего в ДТП под Томском врача Бочкова назвал его смерть большой утратой Публичное достояние

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Гибель врача Юрия Бочкова стала большой утратой и для семьи, и для всего медицинского сообщества Томской области, рассказал «360» его сын Вячеслав Бочков. Он назвал отца отличным профессионалом и прекрасным семьянином.

«В нашей семье большая утрата <…> [Он] был лучшим в своем деле, но в первую очередь прекрасным семьянином, мужем, отцом и дедушкой. Был человеком отзывчивым, внимательным и просто по своей натуре очень добрым», — отметил собеседник «360».

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Днем под Томском столкнулись КамАЗ и машина скорой помощи. В ней находились сотрудники областного перинатального центра. В результате ДТП погибли водитель неотложки Михаил Криницын, заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии Юрий Бочков и медсестра Наталья Иванова.

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Вечером 14 декабря полицейские задержали предполагаемого виновника аварии. В областном МВД сообщили, что у водителя грузовика не было прав.