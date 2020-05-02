Среди пациентов с подтвержденным коронавирусом много молодых людей. Более того, течение болезни у них бывает и очень тяжелым, рассказал главный врач больницы имени Спасокукоцкого в Москве Алексей Погонин.

Тем, кто относится к коронавирусу, как к обычному гриппу, стоит посмотреть на состояние пациентов с тяжелым течением болезни, отметил медик.

«Я бы им показал, как тяжело переносится это заболевание. Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные», — приводит слова Погонина «Российская газета».

Главный врач попросил людей беречь как свое здоровье, так и окружающих. Он призвал соблюдать режим самоизоляции и немножко потерпеть.

Режим самоизоляции введен во многих регионах России, чтобы остановить распространение коронавируса. Инфекция появилась в конце 2019 года в Китае и уже заразила 114 431 человека в России. Врачам удалось поставить на ноги 13 220 человек. Не смогли помочь побороть COVID-19 1169 пациентам. Кроме самоизоляции, в некоторых регионах действуют электронные пропуска для поездок.