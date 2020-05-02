«Больно до слез»: главврач больницы в Москве — о молодых пациентах с коронавирусом
Тем, кто относится к коронавирусу, как к обычному гриппу, стоит посмотреть на состояние пациентов с тяжелым течением болезни, отметил медик.
«Я бы им показал, как тяжело переносится это заболевание. Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные», — приводит слова Погонина «Российская газета».
Главный врач попросил людей беречь как свое здоровье, так и окружающих. Он призвал соблюдать режим самоизоляции и немножко потерпеть.
Режим самоизоляции введен во многих регионах России, чтобы остановить распространение коронавируса. Инфекция появилась в конце 2019 года в Китае и уже заразила 114 431 человека в России. Врачам удалось поставить на ноги 13 220 человек. Не смогли помочь побороть COVID-19 1169 пациентам. Кроме самоизоляции, в некоторых регионах действуют электронные пропуска для поездок.