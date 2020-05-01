Массовую проверку таксистов и пассажиров провели в Подмосковье

Режим электронных пропусков действует в Подмосковье уже больше двух недель. Сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей такси и пассажиров. Ни у кого из жителей нарушений не нашли.

Для проверки наличия цифровых пропусков на дорогах Московской области организовали блокпосты. Инспекторы останавливали таксистов и проверяли QR-коды. Для этого они использовали специальное приложение, установленное на планшете. Каждый сотрудник ГИБДД подносил экран к смартфону пассажира или водителя и сверял данные.

Блокпост на Волоколамском шоссе в Красногорске

Блокпосты для проверок организовали на улице Орджоникидзе в Подольске, на 26-м километре Можайского шоссе в Одинцове и на пересечении улицы Советской и Объездного шоссе в Балашихе.

Кроме электронных пропусков, инспекторы спрашивали у водителей документы на машину и просили показать дезинфицирующие средства. Также у водителей проверяли наличие медицинских масок. Только на Болшевском шоссе в Королеве за 1 мая проверили более 30 автомобилей и 46 пассажиров. Ни у кого из жителей нарушений не нашли.

Пропускной режим ввели в Москве и области 15 апреля. Это необходимо для борьбы с пандемией коронавируса. QR-код нужен для передвижения на личном и общественном транспорте. Получить его можно по короткому номеру 0250 или через приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».