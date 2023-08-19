Общество 19 августа 2023, 20:13 Более тысячи россиян сдали кровь для помощи пострадавшим в Махачкале Станция переливания крови приняла более 1000 доноров после взрыва в Махачкале РИА «Новости»

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Добровольными донорами крови для помощи пострадавшим при взрыве в Махачкале стали более 1000 человек из разных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанской станции переливания крови.

За пять дней специалисты приняли жителей Махачкалы и других городов республики, а также приехавших в Дагестан на отдых жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чувашии, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Московской области и Краснодарского края.

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Среди пожелавших помочь пострадавшим оказалось много молодых людей, для которых сдача крови стала первым опытом. Врачи отметили, что это даст дополнительный импульс к развитию донорского движения в стране. Потому что всех объединила одна цель — помочь пострадавшим.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером в понедельник, 14 августа. По предварительным данным, пожар возник на автосервисе, где огонь перекинулся на склад с горючими удобрениями, а после — на стоящую рядом заправочную станцию, где сдетонировали резервуары с топливом.

По официальным данным, погибли 35 человек, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 119 пострадавших, среди которых — 20 несовершеннолетних. Врачи республики приняли решение о переводе 16 самых тяжелых пациентов для продолжения лечения в Москву. В столицу их доставили специальным бортом МЧС.