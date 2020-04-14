Более тысячи человек вылечились от COVID-19 в Москве

Московские врачи смогли поставить на ноги еще 179 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки. Теперь в столице насчитывается более тысячи выздоровевших.

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 179 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что динамика вылечившихся находится на хорошем уровне. Власти города надеются, что такие показатели будут держаться и дальше.

«Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1016 человек», — добавила Ракова.

13 апреля было зафиксировано 150 пациентов, которые побороли коронавирус. Всего насчитывалось 837 выздоровевших в Москве. Общее количество инфицированных составляет 13 002 человека.

«За последние сутки в Москве выявили 1489 новых случаев коронавируса <…> Среди новых заболевших: 44,5% — от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет, 9% — от 66 до 80 лет, 5% — старше 80 лет, 5% — дети», — отметили в оперштабе.

Сейчас все новые пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением. Также врачи следят за состоянием здоровья тех, кто контактировал с зараженными.

По всей России коронавирусом заражены 21 102 пациента. Вылечились от COVID-19 уже 1694 человека. Летальным исходом закончилось 170 случаев инфицирования. Жителей страны настоятельно просят соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. В некоторых регионах уже ввели специальные пропуска. В Москве и области они начнут действовать с 15 апреля.