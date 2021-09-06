В России свыше 50% школьников сталкивались с травлей. Никому не рассказывают об этом 39% детей. Во многих регионах работа служб медиации носит формальный характер.

Данные привела уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, которую процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Более половины российских школьников, заметила детский омбудсмен, так или иначе имели дело с травлей. Больше трети — 39% — ни с кем не стали этим делиться.

После изучения статистики специалистами, прошли проверки служб медиации. Они показали, что во многих регионах такие организации формально выполняют свою работу.

«Полагаю, что нужны законодательные механизмы для того, чтобы это все заработало. Думаю, сегодня в помощь этой проблеме будет закон о воспитании, который инициирован президентом», — подчеркнула Кузнецова.

Школьная жизнь, по ее словам, должна стать «более комфортной, более принимающей, человечной». Детский омбудсмен заметила, что одного стремления сдать ЕГЭ на 100 баллов в ней недостаточно.

Ранее Кузнецова дала несколько советов по выстраиванию доброжелательных и гармоничных отношений с детьми.