Исследование показало, что более 17 тыс россиян зарабатывают миллион в месяц

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование на тему высокого заработка среди российских граждан. Как оказалось, более 17 тысяч человек получают свыше одного миллиона рублей каждый месяц. Об этом написал ТАСС.

Отмечается, что 10 400 из этих людей трудятся на официальной работе в Москве. Если сравнивать похожее исследование 2019 года, станет понятно, что в 2021 таких работников стало в полтора раза больше. Двумя годами ранее их насчитывалось 11 290, передала радиостанция «Говорит Москва».

В Северной столице России показатель людей с зарплатой в один миллион гораздо меньше, чем в Москве — там оказалось 1300 таких человек. В Московской области исследователи насчитали 1200 граждан с доходом в один миллион рублей.

Самые высокооплачиваемые должности отмечены в финансовой и страховой сферах, в области торговли, в научной деятельности, обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых и строительстве.