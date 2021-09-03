facebook_pixel
    03 сентября 2021, 15:46

    Анна Кузнецова дала советы по воспитанию детей

    Арина Бобкова

    Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, как построить доброжелательные и гармоничные отношения с детьми. В ходе просветительского марафона «Новое Знание» она поделилась личным опытом. Об этом сообщило «Утро.ру».

    Анна Кузнецова дала советы по воспитанию детей

    Она заметила, кто конфликты являются точкой роста для любого человека. По ее мнению, важно разумно решать конфликт в зависимости от ситуации. Иногда правильным решением станет молчание. Стоит попытаться абстрагироваться от ситуации. В каких-то случаях важно поговорить с ребенком и спокойно объяснить свою позицию.

    Омбудсмен рассказала, что чаще всего ребенок боится искренне поговорить с родителем, что и провоцирует ряд конфликтов. Иногда взрослые бывают слишком равнодушны по отношению к своим детям. Кузнецова отметила, что важно выстроить доверительные отношения в семье, чтобы ребенок не боялся рассказывать маме и папе о своих переживаниях. Несмотря на работу психологов и преподавателей, главную поддержку дети ждут от родных. Необходимо объяснять детям, что они могут обратиться к вам в любых трудных ситуациях.