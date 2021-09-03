Анна Кузнецова дала советы по воспитанию детей

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, как построить доброжелательные и гармоничные отношения с детьми. В ходе просветительского марафона «Новое Знание» она поделилась личным опытом. Об этом сообщило «Утро.ру».

Она заметила, кто конфликты являются точкой роста для любого человека. По ее мнению, важно разумно решать конфликт в зависимости от ситуации. Иногда правильным решением станет молчание. Стоит попытаться абстрагироваться от ситуации. В каких-то случаях важно поговорить с ребенком и спокойно объяснить свою позицию.

Омбудсмен рассказала, что чаще всего ребенок боится искренне поговорить с родителем, что и провоцирует ряд конфликтов. Иногда взрослые бывают слишком равнодушны по отношению к своим детям. Кузнецова отметила, что важно выстроить доверительные отношения в семье, чтобы ребенок не боялся рассказывать маме и папе о своих переживаниях. Несмотря на работу психологов и преподавателей, главную поддержку дети ждут от родных. Необходимо объяснять детям, что они могут обратиться к вам в любых трудных ситуациях.