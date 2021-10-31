Более миллиона человек заразились коронавирусом в России за месяц впервые с начала пандемии

В октябре число зафиксированных случаев коронавируса в России впервые с начала пандемии превысило миллион. По данным оперштаба, с 1 по 31 октября в стране выявили 1 002 764 заболевших.

Этот показатель оказался на 69,4% выше, чем в сентябре, и на 127% больше, чем в октябре прошлого года, сообщил ТАСС.

Ранее максимальный показатель по количеству заражений показал декабрь 2020 года. Тогда оперштаб сообщил о 863 643 заболевших.

С 1 по 31 октября было зафиксировано 31 283 случая смерти из-за ковида. Это тоже антирекорд за все время пандемии. Информация оперштаба учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это было оперативно подтверждено.

За минувшие сутки в России выявили 40 993 новых случая коронавируса. Скончались 1158 пациентов, еще 27 115 человек полностью выздоровели.

На фоне роста заболеваемости с 30 октября по 7 ноября во всей стране были введены нерабочие дни. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это время можно использовать для того, чтобы сделать прививку. Он отметил, что темпы вакцинации за последние полторы недели выросли в четыре раза.