Второй день подряд в России выявлено рекордное число новых случаев коронавируса

Второй день подряд в России обновляется антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса. За прошлый день выявлено 40 993 случаев. Общее число заболевших достигло 8 513 790. Об этом сообщил опершатб.

Со вчерашнего дня от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 1158 человек. С начала пандемии COVID-19 унес 238 538 жизней. За сутки выздоровели 27115 заразившихся, всего — 7 358 539.

В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области по-прежнему сохраняется особенно тяжелая эпидемическая ситуация. За 24 часа медики выявили в столице 7603 новых случаев ковида, в Петербурге — 3597, в Подмосковье — 2737. На прошлой неделе резкий рост заболеваемости отметили в Самарской области — в течение прошедших суток в регионе выявили 1458 случаев заражения коронавирусом.

Эпидемическая обстановка начала ухудшаться в России в сентябре. Региональные власти начали вводить новые ковидные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса, однако медики продолжают фиксировать рекорды по заболеваемости и смертности. С субботы, 30 октября, в стране действует режим выходных дней, который продлится до 7 ноября.