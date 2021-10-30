Скорость вакцинации в России за полторы недели выросла в четыре раза
Глава Минздрава Мурашко: за полторы недели количество вакцинировавшихся в России выросло в четыре раза
Скорость вакцинации от коронавируса в России за последние полторы недели выросла почти в четыре раза. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», — процитировал главу Минздрава ТАСС.
Мурашко отметил, что нерабочими днями можно воспользоваться, в частности, для того, чтобы сделать прививку тем, кто еще не успел это сделать. Период с 30 октября по 7 ноября, по его словам, как раз был необходим, чтобы сбить темп распространения коронавируса.
«Дальше будем оценивать в ежедневном режиме, что потребуется в дальнейшем. Сегодня это для всех возможность [сделать прививку]», — добавил министр.
Он обратил внимание, что все медицинские учреждения, которые проводят вакцинацию, работают в обычном режиме.
Сегодня Мурашко также заявил, что Минздрав изменит свои рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт». По его словам, она должна применяться только для ревакцинации.