Скорость вакцинации в России за полторы недели выросла в четыре раза

Скорость вакцинации от коронавируса в России за последние полторы недели выросла почти в четыре раза. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», — процитировал главу Минздрава ТАСС.

Мурашко отметил, что нерабочими днями можно воспользоваться, в частности, для того, чтобы сделать прививку тем, кто еще не успел это сделать. Период с 30 октября по 7 ноября, по его словам, как раз был необходим, чтобы сбить темп распространения коронавируса.

«Дальше будем оценивать в ежедневном режиме, что потребуется в дальнейшем. Сегодня это для всех возможность [сделать прививку]», — добавил министр.

Он обратил внимание, что все медицинские учреждения, которые проводят вакцинацию, работают в обычном режиме.

Сегодня Мурашко также заявил, что Минздрав изменит свои рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт». По его словам, она должна применяться только для ревакцинации.