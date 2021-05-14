Более 9,4 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России впервые с марта

За последние сутки в России выявили 9462 случая COVID-19 в 84 регионах. Такие показатели зафиксированы впервые с начала марта. В четверг, 13 мая, подтвердилось 8380 случаев заболевания.

Оперштаб уточнил, что по состоянию на 14 мая у 1604 новых зараженных не было симптомов.

Больше всего случаев зафиксировали в Москве. В столице произошел скачок — 3818 заболевших, хотя еще 13 мая прирост за день составил 2787. Врач-инфекционист Николай Малышев связал увеличение числа случаев с майскими праздниками. Однако для того чтобы сделать окончательные выводы, нужно посмотреть за цифрами в ближайшие дни. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также в тройку вошли Санкт-Петербург (+741) и Подмосковье (+643). За сутки в стране поправились 9349 пациентов, скончались 393. Всего с начала пандемии в России COVID-19 подтвердился у 4 913 439 человек. Выздоровели 4 527 878 человек, умерли 114 723.

В Московской области с начала пандемии сделали 7 643 111 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ковидом в РФ в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.