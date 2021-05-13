Спрогнозирована заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы

Уровень заболеваемости ковидом в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

В беседе с РИА «Новости» Баранова отметила, что сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Она добавила, что беспокоит индийский штамм. Эти штаммы уже есть в России, заметила собеседница агентства.

«Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала Баранова.

Если будет сухо и жарко, уточнила она, то передача вируса от человека к человеку снизится, тем самым получится уклониться от всплеска заболеваемости.

Если же погода будет пасмурная и с дождем, люди будут собираться по домам и в больших помещениях, а это, как уточнила Баранова, способствует большему распространению коронавируса.

Индийский штамм коронавируса впервые выявили в России. Эту мутацию привезли в Ульяновск 16 иностранных студентов, которые не захотели учиться в университете дистанционно. В региональном управлении Роспотребнадзора исключили риск распространения инфекции. Студенты прилетели в середине апреля. Всего в Россию прибыли 130 первокурсников медицинского факультета УлГУ, из которых у 60 подтвердился коронавирус. Всех заразившихся отправили в местные ковидные госпитали.