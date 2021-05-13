Число умерших от ковида в России приблизилось к 115 тысячам

Со вчерашнего дня в России от ковида умерли еще 392 человека. Число жертв болезни достигло 114 723. Об этом сообщил оперштаб.

За сутки российские медики выявили 8380 случаев COVID-19 в 84 регионах. С марта прошлого года зафиксировали 4 913 439 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в течение 24 часов 9349 заболевших. Всего — 4 527 878. В Москве за сутки 2787 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге — 741, в Московской области — 643. Всего по одному случаю выявили на Чукотке и в Еврейской АО.

Эпидемическая ситуация в России начала стабилизироваться в январе. С декабря в стране началась масштабная вакцинация. Сначала привили людей из группы риска, теперь сделать бесплатный укол может любой желающий. Ранее врач-консультант, специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалев заявил, что календарная вакцинация от SARS-CoV-2 поможет победить пандемию.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме заявил, что прививку от коронавируса уже сделали более 24 миллионов жителей России. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация идет по плану, а коллективный иммунитет сформируется уже к началу осени.