Более 900 человек вылечились от COVID-19 за сутки в Москве

Еще 919 пациентов вылечились от COVID-19 за минувшие сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии коронавирус победили 236 055 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 919 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 236 055», — приводит оперштаб слова Раковой.

В последнее время в Москве начало расти число случаев COVID-19, которое выявляют каждые сутки. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что это связано с постоянным наращиванием темпов тестирования. Каждые 24 часа в Москве на коронавирус проверяют 66 тысяч человек.

«Сегодня коэффициент выявляемости примерно такой же, какой был две-три недели назад», — подчеркнул Собянин.

В целом ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. В московских больницах сейчас находятся четыре тысячи человек, у которых выявили заражение 2019-nCoV. По словам Собянина, за время пандемии все элементы системы здравоохранения в столице стали работать как единый механизм.