Собянин объяснил возросшее число зараженных COVID-19 в Москве

Тестирование на SARS-cov-2 в Москве возросло до одного миллиона человек за две недели. По этой причине статистика показывает динамику увеличение числа зараженных, пояснил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести».

По его словам, количество тестов в сутки достигает 66 тысяч. «Это гигантская цифра. Это означает, что за две недели мы тестируем около миллиона человек. Сегодня коэффициент выявляемости примерно такой же, какой был 2-3 недели назад, а общее количество растет, потому что больше становится тестов», — отметил Собянин.

По его словам, на заболеваемость COVID-19 влияет и осенне-зимний сезон, возобновление полноценной работы предприятий и открытие школ. По данным мэра, 99% московских школьных классов работают в обычном режиме до того, пока в них не обнаружат коронавирус. В этом случае весь класс переходит на дистанционное обучение.

«Надо сделать все возможное, чтобы эпидемии гриппа в этом году не было. Для этого мы уже привили больше миллиона человек. Еще необходимо как минимум 5 миллионов привить москвичей. В Москве открыто 400 стационарных и 50 мобильных пунктов — этого достаточно, сегодня проблем с очередностью нет», — заявил Собянин.