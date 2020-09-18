Названо число пациентов с COVID-19, которые находятся в клиниках Москвы

Московские врачи сейчас борются за жизни четырех тысяч пациентов, у которых выявили COVID-19. В целом ситуация с коронавирусом в столице стабильная. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии награждения медицинских работников.

«Небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная, но тем не менее понимаем, что на сегодняшний день в Москве находится около четырех тысяч больных в наших стационарах, за жизнь которых вы (медики — прим. ред.) боретесь», — приводит РИА «Новости» слова Собянина.

Столичный градоначальник предупредил, что коронавирус пока никуда не делся и пандемия продолжается. В качестве примера он привел всплеск числа выявленных случаев COVID-19 в Европе. Собянин особо отметил, что с весны все элементы системы здравоохранения в столице стали работать как единый механизм, и выразил надежду, что так теперь будет всегда.

С марта московские медики выявили 274 808 случаев COVID-19. Москва стала эпицентром пандемии коронавируса. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 5033 человека.