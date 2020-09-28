Более 8 тысяч случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки впервые за три месяца

В России за сутки COVID-19 подтвердили у 8135 человек в 84 регионах. Это самый высокий показатель за три месяца. Последний раз планка в восемь тысяч случаев была превышена 22 июня.

Коронавирус в стране выявили уже у 1 159 573 россиян. Выздороветь удалось 2702 нашим соотечественникам, всего поправившихся 945 920. За последние 24 часа скончался 61 житель РФ. Умерших из-за COVID-19 стало 20 385.

В Москве у врачей стало на 2217 коронавирусных пациентов больше, в Санкт-Петербурге — на 237, в Подмосковье — на 212. В первую пятерку регионов по выявленным случаям попали Ростовская область, где зафиксировали 193 новых больных с COVID-19, и Нижегородская область с 165 инфицированными.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день, уточнили в Роспотребнадзоре, в России провели свыше 45,4 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки тестов сделали 308 тысяч. Медики оставили под наблюдением 224 240 человек, у которых инфекция пока под подозрением.

В Московской области на 28 сентября проведено 2 332 709 анализов на коронавирус. Пробы брали в том числе у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проходят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут обследоваться в частных лабораториях.

В России из-за ситуации с коронавирусом возможны новые ограничения. Скорее всего, они будут носить рекомендательный характер.

Столичные власти уже посоветовали людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями не выходить из дома без крайней необходимости, а работодателей попросили по возможности перевести сотрудников на удаленку.