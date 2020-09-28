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    28 сентября 2020, 10:02

    Глава Счетной палаты предсказал новые ограничения по COVID-19

    Дарья Бунякова

    Новые ограничения введут в России из-за ситуации с коронавирусом, но они будут носить рекомендательный характер. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
    Глава Счетной палаты предсказал новые ограничения по COVID-19

    «Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом», — сказал Кудрин RT.

    Он добавил, что в некоторых отраслях снова появятся определенные экономические сложности. По словам главы Счетной палаты, в связи с трудностями потребуется введение новых мер поддержки.

    Ранее Роспотребнадзор опубликовал советы для людей старше 60 лет, которые входят в группу «особого риска» по коронавирусу. Пожилым людям рекомендовали носить маски в магазинах, банках и МФЦ, а также как можно реже ходить в общественные места. При любом недомогании специалисты посоветовали сразу же вызывать врача на дом.

    Всего за время пандемии в России зафиксировали 1 151 438 случаев заболевания COVID-19. Врачи вылечили уже 943 218 человек. Скончались после заражения 20 324 пациента.

    Новости SMI.FM