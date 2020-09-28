Пожилым россиянам напомнили, как уберечься от COVID-19

Россиян старше 60 лет отнесли к группе «особого риска» по коронавирусу. Специалисты составили для них перечень рекомендаций, соблюдение которых поможет снизить риск заболевания COVID-19.

Советы для пожилых жителей РФ опубликованы на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что из-за нагрузки на иммунную систему у людей более старшего возраста вероятны осложнения. В их числе и опасные последствия инфекции, например вирусная пневмония.

«Люди „серебряного возраста“ старше 60 лет в группе особого риска», — напомнили специалисты.

Чтобы сохранить здоровье, россиянам старше 60 лет советуют носить маски в транспорте, магазинах, при посещении банка или МФЦ. Общественные места пожилым россиянам лучше посещать как можно реже.

«Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно», — сказали в Роспотребнадзоре.

Контакты с вернувшимися из-за границы родственниками стоит ограничить, особенно если у них есть признаки простуды. Кроме того, нужно убедить их обратиться к врачу.

Мыть руки с мылом нужно как можно чаще — при возвращении с улицы, после контактов с пакетами и упаковкой из магазинов, перед приготовлением пищи.

«Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза — так вирус может попасть в ваш организм», — напомнили специалисты.

Для дезинфекции сумок, телефонов, книг и других предметов, которые человек берет в общественное место или транспорт, нужно пользоваться влажными салфетками. Одноразовыми бумажными платочками следует прикрывать рот и нос при чихании и кашле.

«Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) — не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При простудных заболеваниях анализ на новый коронавирус назначает врач.