Работающим в день голосования 1 июля россиянам вдвое увеличат зарплату

Россияне, которые будут работать в день финального голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, получат зарплату в двойном размере. Работающим сдельно выплатят вознаграждение, как за работу в праздничные дни.

Как сообщил Роструд на официальном сайте, работающему 1 июля сотруднику может быть представлен другой день для отдыха. При этом работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Так как 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск за работу не продлевается.

В стране вскоре начнут работу более трех тысяч информационных стендов. Прошедшие специальное обучение волонтеры будут отвечать на вопросы граждан по вопросу голосования и оказывать им необходимую помощь.