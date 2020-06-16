Москвичи смогут протестировать систему электронного голосования 18 и 19 июня

Жители Москвы смогут в течение двух дней протестировать электронную систему перед голосованием по изменению Конституции. Тесты пройдут 18–19 июня.

«Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдет с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня. Жителям столицы предложат ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Принять участие в тестировании смогут москвичи, которые уже зарегистрировались для электронного голосования по Конституции или успеют это сделать до 08:00 18 июня. Для голосования нужно авторизоваться на сайте 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

В мэрии напомнили, что запись на онлайн-голосование продлится до 14:00 21 июня. Подать заявку можно на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru. Электронное голосование доступно для всех жителей Москвы, имеющих постоянную регистрацию.

Электронное голосование по Конституции начнется в 10:00 25 июня и продлится до 20:00 30 июня. 1 июля проголосовать онлайн будет нельзя.

Голосование по Конституции будет идти неделю с 25 июня. 1 июля сделали основным днем и объявили выходным.