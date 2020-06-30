Более 6600 случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

Еще 6693 случая заражения коронавирусом подтвердили за сутки у жителей 84 регионов России. У 30,2% из них не было клинических проявлений болезни. Медики наблюдают за состоянием более чем 280 тысяч человек из-за подозрения на COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии выявили уже 647 849 инфицированных. При этом выздоровевших значительно больше, чем число активных случаев, — 412 650. Только за последние 24 часа врачи выписали 9220 пациентов.

Летальных исходов из-за COVID-19 стало больше на 154. Общее количество умерших достигло 9320.

Источник фото: телеканал «360»

В Москве подтвердили еще 745 случаев заражения коронавирусом. В Московской области у врачей стало на 301 пациента с COVID-19 больше, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 279. В первую пятерку регионов по выявленным заболевшим вошли Свердловская область (+276 подтвержденных случаев) и Санкт-Петербург (+253).

Как уточнили в Роспотребнадзоре, на 30 июня в РФ провели более 19,5 миллиона лабораторных исследований на SARS-CoV-2. За сутки сделали 228 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 288 932 пациента — у них коронавирус пока не подтвержден.

В Московской области на сегодняшний день провели уже 1 018 343 анализов на наличие нового коронавируса. Пробы брали в том числе у вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на SARS-CoV-2 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании обследоваться можно в частных клиниках.

Болезнь у каждого человека протекает по-разному. По мнению ученых, это обусловлено генетическими особенностями, как и предрасположенность к заражению инфекцией.

С начала эпидемии в России выявили уже более 100 штаммов SARS-CoV-2.