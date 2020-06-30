Разное течение COVID-19 объяснили генетикой

Генетика делает одних людей более предрасположенными к заражению коронавирусом, а других — менее чувствительными. Она же влияет на течение заболевания. Об этом заявил генетик Михаил Чурносов.

«Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие — нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности — ангиотензинпревращающего фермента», — сказал ТАСС руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов.

По его словам, около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу, в том числе и инфекционные. Чурносов считает, что генетика влияет на предрасположенность к COVID-19 и на сложность его лечения.

Ученый напомнил, что люди со второй группой крови более подвержены заражению коронавирусом. На течение болезни влияют сахарный диабет и ожирение, которые тоже имеют генетическую природу.

Чурносов объяснил, что, несмотря на генетику, есть еще провоцирующие факторы и факторы риска. Если у человека и так есть генетическая предрасположенность, но он к тому же находится под воздействием факторов риска, вероятность развития заболевания сильно возрастает.

Вспышка коронавируса началась в конце прошлого года. Сейчас по всему миру им заразились более 10,4 миллиона человека, в том числе в России — свыше 640 тысяч.