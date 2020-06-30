Более 100 штаммов коронавируса выявили в России

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — сказал Максютов.

При этом в конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что коронавирус «не обладает высокой изменчивостью». Тогда число мутаций вируса, по ее словам, составляло несколько десятков.

По данным на 29 июня в России было выявлено более 640 тысяч случаев коронавируса. Суточный прирост в 6719 человек стал минимальным с конца апреля.

С начала марта в стране от COVID-19 умерли 9166 человек (+93 за сутки), более 400 тысяч выздоровели (+4343).

Тем временем в России проходят испытания вакцины от коронавируса. По словам военнослужащих, участвующих в эксперименте, прививку они переносят хорошо.