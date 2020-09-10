Более 5,3 тысячи случаев COVID-19 за сутки подтвердили в России

В России подтвердили 5363 новых случая коронавируса в 84 регионах. Инфекцию с начала эпидемии обнаружили у 1 046 370 жителей страны.

Выздоровели еще 5915 россиян, поправившихся стало 862 373. За последние 24 часа врачи не сумели помочь 128 нашим соотечественникам. Из-за COVID-19 умерли 18 263 россиян.

В Москве у врачей стало на 695 пациентов с коронавирусом больше, в Санкт-Петербурге — на 215, в Московской области — на 169. Нижегородская и Ростовская области замкнули пятерку регионов по выявленным случаям COVID-19 (163 и 155 заболевших соответственно).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 10 сентября проведено более 39,5 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделано 286 тысяч тестов. Медики оставили под наблюдением 208 801 пациента, у них подозревают наличие инфекции.

В Московской области провели 2 030 203 анализов на коронавирус. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании обследование можно пройти в частных лабораториях.

Иностранные вакцины от коронавируса в России закупать не планируют. Делать прививки населению РФ намерены отечественным препаратом. Одновременно с этим страна не исключает возможности присоединения к механизму ВОЗ COVAX. Он призван обеспечить справедливое распределение вакцин по всем странам мира.

Если начнется вторая волна COVID-19, снова могут закрыться российские магазины. Роспотребнадзор не поддержал инициативу АКИТ по созданию стандарта работы торговых точек на подобные случаи.