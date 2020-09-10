Магазины могут вновь закрыть при всплеске COVID-19

Магазины в России могут снова закрыть в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала регламент, который позволит не останавливать работу точек с непродовольственными товарами даже в карантин, но Роспотребнадзор решил сохранить действующий порядок, который указан в рекомендациях.

Об этом сообщила газета «Известия». В АКИТ предложили Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай. Предложенная организацией версия включает в себя правила, которые позволят не прерывать работу торговых точек даже во время карантина.

Правила предлагают ввести контроль не по площади магазина, а по количеству посетителей, которые одновременно находятся в зале а также разделять потоки людей на вход и выход. Персонал обязуется соблюдать меры предосторожности и следить, чтобы покупатели тоже ими не пренебрегали. При необходимости сотрудники готовы вызвать правоохранителей, чтобы решить конфликт, который из-за этого возник.

Роспотребнадзор ознакомился с этими предложениями и ответил, что для профилактических мер уже действуют методические рекомендации службы. Ведомство посчитало нужным оставить в силе уже действующие рекомендации и не поддержал инициативу АКИТ.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство одобряет идею торговли, потому что очередное массовое закрытие розницы в случае второй волны коронавируса недопустимо. По его словам, ведомство ведет работу с Роспотребнадзором по этому вопросу.