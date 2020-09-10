Российские власти не планируют закупать иностранные вакцины от коронавируса. Население будут прививать с помощью отечественного препарата.

В то же время Россия может присоединиться к механизму ВОЗ COVAX, который призван обеспечить справедливое распределение вакцин по всем странам мира, сообщает газета «Известия» со ссылкой на постпредство РФ при отделении ООН в Женеве. Отечественную вакцину могут добавить в международный портфель препаратов от коронавируса. Туда в итоге войдут от 12 до 15 препаратов. Решение, предоставлять нашу вакцину в систему COVAX или нет, останется за российскими властями.

За распределение вакцин будут отвечать три организации — ВОЗ, глобальный альянс по вакцинам и иммунизации Gavi и коалиция за инновации в сфере эпидемической готовности CEPI. Сейчас к COVAX готовы присоединиться 172 страны, в которые входят 70% населения Земли. Причем 90 стран — участниц альянса — это государства с низким уровнем доходов. Они рассчитывают на помощь более благополучных стран.

Представители России считают, что механизм, разработанный ВОЗ, может быть полезным каналом сбыта вакцины, но не единственным. Кроме того, в постпредстве РФ уверены, что другие страны, обладающие мощной научной базой в сфере биотехнологий, также предпочтут использовать собственные вакцины, а не проводить закупки.

Ранее стало известно, что Китай испытает спрей для носа от коронавируса.