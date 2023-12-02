Общество 02 декабря 2023, 09:01 Более 50 рейсов задержали и отменили в Москве из-за непогоды Leonid Faerberg/Transport Photo Images/globallookpress

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В Москве из-за непогоды задержали 43 рейса и отменили еще девять, следует из данных «Яндекс.Расписания». Больше всего самолетов — семь — отменили во Внуково, наибольшее количество задержанных рейсов — 16 — в Шереметьево.

Во Внуково задержали семь самолетов, в Домодедово — 14 и еще два отменили, в Жуковском рейсы пока не откладывали и не отменяли.

На сегодня, 2 декабря, синоптики спрогнозировали в столице снег и до -6 градусов. А завтра на город могут обрушиться сильные снегопады. В целом же зима в Москве ожидается аномально теплая: ниже нормы (в среднем на полтора градуса) температура воздуха будет только в декабре, зато следующие два месяца окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы.

Накануне утром в трех московских аэропортах перенесли и отменили более 30 рейсов. Больше всего отмененных самолетов было во Внуково (шесть), задержанных — в Шереметьево и также во Внуково (по семь). В аэропорте Жуковский расписание вылетов не менялось.